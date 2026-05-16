طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

السبت ١٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢١ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وانخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25 – 45 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 32 كم/ساعة وارتفاع المـوج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحـر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول ليلًا إلى شمالية غربية بسرعة 12 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول ليلًا جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10 – 35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

