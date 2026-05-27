Icon

لاعب الاتفاق السابق روبن كوايسون: الحج أعظم لحظات حياتي Icon بتنظيم زمني دقيق.. حركة تفويج الحجاج نحو منشأة الجمرات تتواصل على مدار الساعة Icon الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع يشارك بـ4 طائرات مجهزة لخدمة ضيوف الرحمن Icon التجارة: وفرة عالية بالأسواق وضخ 622 مليون سلعة أساسية بالمشاعر المقدسة Icon منشأة الجمرات.. قصة نجاح معماري بأعلى معايير الأمان والانسيابية Icon الأمر بالمعروف تفعِّل خدمة الإشعارات المكانية للرسائل التوعوية في الحج Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق Icon خطيب المسجد الحرام: اغتنموا أيام التشريق بالإكثار من ذكر الله تعالى وشكره Icon خطيب المسجد النبوي: مشهد الحجيج صورة مشرقة لكمال الإسلام وجماله Icon الملك سلمان: ندعو الله أن يجعل عيد الأضحى عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

لاعب الاتفاق السابق روبن كوايسون: الحج أعظم لحظات حياتي

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
لاعب الاتفاق السابق روبن كوايسون: الحج أعظم لحظات حياتي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عبّر لاعب نادي الاتفاق السابق السويدي روبن كوايسون عن بالغ سعادته بأداء مناسك الحج لهذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة, الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مؤكدًا أن وقوفه على صعيد عرفات، ومبيته في مزدلفة، وتوجهه إلى منى، تمثل أعظم اللحظات التي عاشها منذ اعتناقه الإسلام قبل عام.

وأوضح أن تجربته في المملكة العربية السعودية خلال مسيرته الرياضية كانت البوابة التي تعرّف من خلالها على الإسلام وقيمه السمحة، مشيرًا إلى أن ما لمسه من أخلاق المجتمع السعودي وتعلّق المسلمين بدينهم كان له بالغ الأثر في رحلته نحو اعتناق الإسلام.

ووصف مشهد ملايين الحجاج من مختلف الجنسيات واللغات وهم يجتمعون في صعيد واحد لأداء المناسك بأنه تجسيد حي لعظمة الإسلام ووحدة المسلمين, مؤكدًا أن يوم عرفة كان تجربة روحية استثنائية تعجز الكلمات عن وصفها.

وأفاد بأن الوقوف بعرفات منحه سكينة وطمأنينة طالما بحث عنهما، مشددًا على أن المملكة لم تكن بالنسبة له مجرد محطة احترافية، بل تجربة إنسانية وروحية عميقة.

وأشاد بالنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، مثمنًا الجهود الجبارة التي تبذلها القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم للمناسك.

وفي ختام حديثه، رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على رعايتهما الفائقة للحجاج، مثمنًا الدور المتميز لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ البرنامج والعناية بضيوفه منذ وصولهم إلى المملكة وحتى إتمام مناسكهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد