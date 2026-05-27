لاعب الاتفاق السابق روبن كوايسون: الحج أعظم لحظات حياتي

عبّر لاعب نادي الاتفاق السابق السويدي روبن كوايسون عن بالغ سعادته بأداء مناسك الحج لهذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة, الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مؤكدًا أن وقوفه على صعيد عرفات، ومبيته في مزدلفة، وتوجهه إلى منى، تمثل أعظم اللحظات التي عاشها منذ اعتناقه الإسلام قبل عام.

وأوضح أن تجربته في المملكة العربية السعودية خلال مسيرته الرياضية كانت البوابة التي تعرّف من خلالها على الإسلام وقيمه السمحة، مشيرًا إلى أن ما لمسه من أخلاق المجتمع السعودي وتعلّق المسلمين بدينهم كان له بالغ الأثر في رحلته نحو اعتناق الإسلام.

ووصف مشهد ملايين الحجاج من مختلف الجنسيات واللغات وهم يجتمعون في صعيد واحد لأداء المناسك بأنه تجسيد حي لعظمة الإسلام ووحدة المسلمين, مؤكدًا أن يوم عرفة كان تجربة روحية استثنائية تعجز الكلمات عن وصفها.

وأفاد بأن الوقوف بعرفات منحه سكينة وطمأنينة طالما بحث عنهما، مشددًا على أن المملكة لم تكن بالنسبة له مجرد محطة احترافية، بل تجربة إنسانية وروحية عميقة.

وأشاد بالنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، مثمنًا الجهود الجبارة التي تبذلها القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم للمناسك.

وفي ختام حديثه، رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على رعايتهما الفائقة للحجاج، مثمنًا الدور المتميز لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ البرنامج والعناية بضيوفه منذ وصولهم إلى المملكة وحتى إتمام مناسكهم.