مستوى التهديد في مضيق هرمز لا يزال حرجًا

أوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، نيابة عن مركز المعلومات البحرية المشترك، أن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال حرجا بسبب العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة.
وقالت الهيئة إن البحارة يُنصحون بالتنسيق مع السلطات العُمانية عبر القناة 16 على التردد في.إتش.إف، وينبغي لهم النظر في اتخاذ مسار عبر المياه الإقليمية العُمانية جنوب نظام فصل حركة المرور البحرية، حيث أنشأت الولايات المتحدة منطقة أمنية معززة، وفق وكالة “رويترز”.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ جهوداً لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز.
وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: “من أجل مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، أبلغنا هذه الدول بأننا سنرشد سفنها للخروج بأمان من هذه الممرات المائية المقيدة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة”، نقلاً عن وكالة “رويترز”.