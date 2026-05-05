مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مهرجان القراءة الحرة السادس والعشرين

ينطلق يوم الأحد المقبل العاشر من مايو 2026 م مهرجان القراءة الحرة السادس والعشرين لطلاب وطالبات التعليم العام الذي تنظمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالتعاون مع تعليم الرياض، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار الأسبوع خلال الفترة ما بين 10-14/5/2026م ويقام بفرع المكتبة بحي المربع بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة أكثر من 100 مدرسة، وأكثر من 1550 طالب وطالبة، وعدد من التربويين والمعلمين.

ويأتي هذا المهرجان الموسع ضمن فعاليات المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب أحد برامج مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الثقافية.

كما يتم تنفيذ الدورة التدريبية في المسرح الرئيسي بفرع المكتبة بطريق خريص، مستهدفةً الطلاب والطالبات، وذلك ضمن جهود المكتبة في تعزيز الثقافة القرائية وتنمية المهارات المعرفية لدى النشء، من خلال برامج ثقافية وتفاعلية تسهم في نشر المعرفة وترسيخ حب القراءة.

وتهدف الفعاليات التي تتنوع هذا العام، سواء على مستوى القراءة، أو الدورات القرائية، أو في استخدام التقنيات الحديثة المساعدة، إلى تنمية ميول وتعزيز حب القراءة والاطلاع، وتنويع مجالات المعرفة الأدبية والعلمية والثقافية لدى الطلاب والطالبات، وتشجيع المعلمين والمعلمات على غرس مفهوم القراءة الحرة التي تركز كذلك على إبراز المواهب والمعلومات وتنمية اللغة العربية لدى المشاركين والمشاركات في الفعاليات.

وتسعى مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إلى تكريس جهودها في نشر الوعي القرائي لدى مختلف شرائح المجتمع، وذلك بإقامة العديد من الأنشطة المتنوعة، والفعاليات المتعلقة بالقراءة، والاطلاع على مختلف أنواع الكتب العلمية والأدبية وقصص الأطفال والناشئة، وكذلك الكتب التاريخية والثقافية بوجه عام التي تنمي قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن وتاريخه العريق، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العام كونها الحلقة الأبرز في مسيرة البناء التعليمي الذي يُعد المفتاح المركزي للتطوير والتقدم وبناء الحضارات في جميع المجالات، واللبنة الأساسية في تكوين الشخصية لدى النشء وتنمية القيم الفكرية والروحية.

من جانب آخر تم تخصيص مكتبة متنقلة لزيارة الطلاب والطالبات للمكتبة خلال أيام المهرجان، وذلك في فرعيها خريص والمربع، وإقامة دورة قرائية للمرحلة المتوسطة والثانوية، وتخصيص مكتبات الطفل بفرع المكتبة بالمربع لإقامة فعاليات المهرجان لطلاب المرحلة الابتدائية، وتجهيزها بكل ما يلزم من الإمكانات التقنية والأجهزة الحديثة، وبث المواد المشوقة والمناسبة من خلال شاشات العرض التي تسعى لتعزيز العلاقة بين الطفل والكتاب لاكتساب العلوم المختلفة.