هيئة المسرح والفنون الأدائية تسدل الستار على فعالية “السامر والمحاورة” بالرياض

السبت ١٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

أسدلت هيئة المسرح والفنون الأدائية الستار على فعالية “السامر والمحاورة” التي أُقيمت في ساحة العدل بمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، بمشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة، وذلك خلال الفترة من 22 مارس حتى 15 مايو 2026م، وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت مع الفنون الأدائية التقليدية والشعرية في المملكة.

وشكّلت الفعالية مساحة ثقافية جمعت بين الشعر والأداء الجماعي، بمشاركة أكثر من 60 مؤديًا لفن السامر، و30 شاعرًا في فن المحاورة، إلى جانب 35 مرددًا، في مشهد جسّد حضور الفنون التقليدية السعودية، وأعاد تقديمها بأسلوب قريب من الجمهور، وفي أجواء تراثية مميزة.

وأتاحت الفعالية للزوار فرصة التعرف على الفنون الأدائية التقليدية بشكل مباشر، من خلال أمسيات تفاعلية استمرت على مدى أسابيع، وأسهمت في تعزيز حضور الموروث الثقافي بأسلوب حديث يواكب تطلعات مختلف فئات المجتمع.

