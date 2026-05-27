وظائف شاغرة في شركة كدانة

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير- إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة كدانة

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التدقيق الميداني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول إدارة عروض الاستثمار: شهادة البكالوريوس أول الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، القانون)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول تحليلات البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كدانة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2026م.

