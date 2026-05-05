وظائف شاغرة لدى شركة سابك

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس تخطيط.
– مهندس مشروع.
– مهندس معدات دوارة.
– مهندس تخطيط/ قسم الصيانة.
– فني ميكانيكي.
– محلل/ مراقب التكاليف.
وأوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مايو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)