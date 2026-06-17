انفصال مركبة دراغون عن محطة الفضاء الدولية

انفصلت مركبة الشحن الفضائي “دراغون” عن محطة الفضاء الدولية، لتبدأ مسار عودتها نحو الأرض.

وأفادت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن عملية الانفصال نُفذت بعد تلقي أمر من مشغلي شركة “سبيس إكس” على الأرض، موضحة أن الإجراء تأخر لفترة قصيرة لإعادة تشغيل أحد أجهزة الملاحة وضمان جاهزيته قبل المغادرة.

وتعمل مركبة “دراغون” ضمن برنامج إمداد محطة الفضاء الدولية، حيث تُستخدم لنقل المعدات والتجارب العلمية من وإلى المحطة في رحلات دورية تشرف عليها “ناسا” بالتعاون مع “سبيس إكس”.