الأمن البيئي يضبط مواطنًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في تبوك انفصال مركبة دراغون عن محطة الفضاء الدولية وفاة الفنان محمد مرزبان متأثرًا بإصاباته في حادث سير مروع الروبوتات تساعد في الكشف عن الخلايا السرطانية الكامنة الرئيس التنفيذي لطيران ناس: نعزز جاهزيتنا لمواكبة الحركة المتزايدة خلال الصيف منتخب الأردن يخسر أمام النمسا بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العالم 2026 71 مليون متر من الأراضي البيضاء في الرياض دخلت التطوير أو التداول رياح وأتربة على المنطقة الشرقية حتى المساء المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر
انفصلت مركبة الشحن الفضائي “دراغون” عن محطة الفضاء الدولية، لتبدأ مسار عودتها نحو الأرض.
وأفادت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن عملية الانفصال نُفذت بعد تلقي أمر من مشغلي شركة “سبيس إكس” على الأرض، موضحة أن الإجراء تأخر لفترة قصيرة لإعادة تشغيل أحد أجهزة الملاحة وضمان جاهزيته قبل المغادرة.
وتعمل مركبة “دراغون” ضمن برنامج إمداد محطة الفضاء الدولية، حيث تُستخدم لنقل المعدات والتجارب العلمية من وإلى المحطة في رحلات دورية تشرف عليها “ناسا” بالتعاون مع “سبيس إكس”.