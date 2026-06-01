جوازات منفذ جديدة عرعر تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات الحجاج

أنهت جوازات منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ، بكل يسر وسهولة.

وأكدت الجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة (البرية والجوية والبحرية)، مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج.