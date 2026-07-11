استئناف حركة القطارات بين هامبورج وهانوفر

عادت حركة قطارات الركاب المحلية وقطارات المسافات الطويلة بين مدينتي هامبورج وهانوفر في شمال ألمانيا، إلى طبيعتها مجددا، بعد الانتهاء من أعمال تجديد واسعة.

وكان الخط بالكامل بين المدينتين مغلقا أمام حركة القطارات منذ الأول من مايو، بسبب أعمال التجديد.

ويُعد خط هامبورج-هانوفر أحد أكثر خطوط السكك الحديدية ازدحاما في ألمانيا، إذ يمثل شريانا رئيسيا لرحلات المسافات الطويلة بين شمال البلاد وجنوبها، ولتنقلات الركاب اليومية، وكذلك لنقل البضائع من وإلى ميناء هامبورج.

وخلال فترة الإغلاق، جرى تحويل مسار قطارات المسافات الطويلة وقطارات الشحن، فيما استُبدلت خدمات القطارات الإقليمية بحافلات، مع تشغيل خدمات قطارات محدودة على بعض أجزاء الخط.

وأكد متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) أن خدمات نقل البضائع بين المدينتين استؤنفت خلال الليلة الماضية.

وستتواصل اختبارات الأحمال على الخط خلال الأيام المقبلة، مع استمرار فرض قيود على سرعة قطارات المسافات الطويلة في بعض المقاطع حتى الانتهاء من الاختبارات.

وحذرت شبكة السكك الحديدية من أن ذلك سيؤدي إلى زيادة زمن الرحلات بالنسبة للركاب، بما في ذلك خدمات القطارات الإقليمية.

وفي البداية، فُرض حد أقصى للسرعة يبلغ 90 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع رفعه إلى 160 كيلومترا في الساعة للقطارات الإقليمية خلال اليوم السبت.

وبناء على ذلك، لا تزال بعض القطارات تسجل تأخيرات، بحسب شركة تشغيل القطارات “ميترونوم”. ونُصح الركاب بالتحقق من مواعيد انطلاق القطارات قبل السفر. ومن المتوقع أيضا أن تعود قطارات المسافات الطويلة إلى سرعاتها المعتادة اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وخلال الأسابيع العشرة الماضية، جرى تجديد 81 كيلومترا من السكك الحديدية، و44 مجموعة من المحولات، وأربع محطات، وجسرين كبيرين للسكك الحديدية على طول الخط البالغ طوله 163 كيلومترا. ووفقا لشركة “دويتشه بان”، بلغ إجمالي الاستثمارات في أعمال التجديد نحو 300 مليون يورو (342 مليون دولار).

وتهدف شركة “دويتشه بان” من خلال هذه التحسينات الأخيرة إلى إنجاز الأعمال العاجلة قبل أن يخضع الخط لعملية تحديث شاملة مقررة في عام 2029.