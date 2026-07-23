الكويت تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاعتداء جديد بطائرات مسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية تعرّض منفذ العبدلي الحدودي اليوم لاعتداء جديد بطائرات مسيرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان -في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية- أن الجهات المختصة باشرت فور وقوع الحادث اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية, مؤكدة استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، واتخاذها جميع التدابير اللازمة لحماية حدودها.