Icon

سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 1300 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة Icon مجلس وزراء الداخلية العرب يدين اعتداءات إيران المتكررة في المنطقة Icon ضبط 5 مواطنين لترويجهم الحشيش والشبو وأقراص مخدرة في الرياض Icon مجلس الشيوخ الأمريكي يمنح ترامب ضوءا أخضر في حرب إيران Icon الكويت تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاعتداء جديد بطائرات مسيّرة Icon دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها Icon مقتل أحد القضاة وحارسه برصاص مسلحين في باكستان Icon “مؤسسي” يستضيف ورشة عمل متخصصة حول إدارة الحملات التوعوية الفعّالة Icon ألمانيا تعلن سحب سفينتين من البحر الأحمر وبريطانيا تندد بهجمات الحوثي Icon رويترز: إيران دعمت الحوثيين بقيادات من الحرس الثوري وعتاد عسكري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الكويت تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاعتداء جديد بطائرات مسيّرة

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٠ مساءً
الكويت تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاعتداء جديد بطائرات مسيّرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية تعرّض منفذ العبدلي الحدودي اليوم لاعتداء جديد بطائرات مسيرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان -في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية- أن الجهات المختصة باشرت فور وقوع الحادث اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية, مؤكدة استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، واتخاذها جميع التدابير اللازمة لحماية حدودها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الكويت: حريق في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه عقب هجوم إيراني
أخبار رئيسية

الكويت: حريق في إحدى محطات القوى الكهربائية...

أخبار رئيسية
الكويت: هجمات إيرانية جديدة تستهدف منفذ العبدلي
العالم

الكويت: هجمات إيرانية جديدة تستهدف منفذ العبدلي

العالم
الجيش الكويتي يعلن اعتراض هجمات صاروخية ومسيرات من إيران
العالم

الجيش الكويتي يعلن اعتراض هجمات صاروخية ومسيرات...

العالم
الكويت تندد بالنهج الإيراني العدواني بعد استهداف منشآت حيوية
العالم

الكويت تندد بالنهج الإيراني العدواني بعد استهداف...

العالم
حرائق وأضرار بمرافق تابعة للكهرباء الكويتية إثر هجمات إيرانية
العالم

حرائق وأضرار بمرافق تابعة للكهرباء الكويتية إثر...

العالم
الكويت تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج إثر استهداف الناقلة الكويتية “كيفان”
العالم

الكويت تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج...

العالم
الكويت تعلن اعتراض 32 طائرة درون دخلت المجال الجوي
العالم

الكويت تعلن اعتراض 32 طائرة درون دخلت...

العالم
الكويت تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم
العالم

الكويت تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر...

العالم