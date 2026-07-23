المرور: انحراف مركبة وسقوطها في وادٍ بالطائف الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 2% دراسة تحذر.. ضجيج التكدث المروري قد يزيد خطر باركنسون الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط يقترب من فقدان السيطرة سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 1300 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة مجلس وزراء الداخلية العرب يدين اعتداءات إيران المتكررة في المنطقة ضبط 5 مواطنين لترويجهم الحشيش والشبو وأقراص مخدرة في الرياض مجلس الشيوخ الأمريكي يمنح ترامب ضوءا أخضر في حرب إيران الكويت تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاعتداء جديد بطائرات مسيّرة
باشرت إدارة المرور بمحافظة الطائف، اليوم الخميس، حادثًا مروريًا تمثل في انحراف مركبة بشكل مفاجئ وسقوطها داخل وادٍ، حيث تحركت الفرق الميدانية للتعامل مع الواقعة فور وصول البلاغ.
وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم استكمال كافة الإجراءات النظامية المتبعة في الموقع، دون الإعلان عن وقوع أي إصابات أو وفيات جراء الحادث.
#المرور_السعودي بمحافظة الطائف يباشر حادثًا مروريًا لسقوط مركبة في وادٍ، إثر انحراف مفاجئ، وتم استكمال الإجراءات النظامية حياله. pic.twitter.com/Nflu4EGCeZ
— المرور السعودي (@eMoroor) July 23, 2026