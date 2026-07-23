المرور: انحراف مركبة وسقوطها في وادٍ بالطائف

باشرت إدارة المرور بمحافظة الطائف، اليوم الخميس، حادثًا مروريًا تمثل في انحراف مركبة بشكل مفاجئ وسقوطها داخل وادٍ، حيث تحركت الفرق الميدانية للتعامل مع الواقعة فور وصول البلاغ.

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم استكمال كافة الإجراءات النظامية المتبعة في الموقع، دون الإعلان عن وقوع أي إصابات أو وفيات جراء الحادث.