Icon

المرور: انحراف مركبة وسقوطها في وادٍ بالطائف Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية Icon انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 2% Icon دراسة تحذر.. ضجيج التكدث المروري قد يزيد خطر باركنسون Icon الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط يقترب من فقدان السيطرة Icon سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 1300 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة Icon مجلس وزراء الداخلية العرب يدين اعتداءات إيران المتكررة في المنطقة Icon ضبط 5 مواطنين لترويجهم الحشيش والشبو وأقراص مخدرة في الرياض Icon مجلس الشيوخ الأمريكي يمنح ترامب ضوءا أخضر في حرب إيران Icon الكويت تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاعتداء جديد بطائرات مسيّرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 2%

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 2%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انخفضت أسعار الذهب ‌اليوم بأكثر من اثنين بالمئة متراجعة عن أعلى ‌مستوى لها في أسبوعين.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 4041.59 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه إلى 4165.87 دولارًا في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ السابع من يوليو الجاري.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 2.6% إلى 4043.50 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 4.3% إلى 57.15 دولارًا للأوقية ونزل البلاتين 3.1% إلى 1593.17 دولارًا وتراجع البلاديوم 2.8% إلى 1255 دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية قطر والأردن ومصر
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من...

أخبار رئيسية
سلمان للإغاثة يوزع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
السعودية

سلمان للإغاثة يوزع 25 ألف وجبة غذائية...

السعودية
الكويت تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج إثر استهداف الناقلة الكويتية “كيفان”
العالم

الكويت تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج...

العالم
ترامب عن مقتل جنديين أمريكيين اثنين جراء هجمات إيرانية: أمر محزن جداً
العالم

ترامب عن مقتل جنديين أمريكيين اثنين جراء...

العالم
ترامب يهدد بشن أكبر هجوم على إيران: لم يتألموا بالقدر الكافي بعد
العالم

ترامب يهدد بشن أكبر هجوم على إيران:...

العالم
‎الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث تمنح لجنة كأس آسيا السعودية 2027 الجائزة الذهبية لعام 2026
آخر الاخبار

‎الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث تمنح لجنة...

آخر الاخبار
المرور: انحراف مركبة وسقوطها في وادٍ بالطائف
أخبار رئيسية

المرور: انحراف مركبة وسقوطها في وادٍ بالطائف

أخبار رئيسية
تراجع وفيات حوادث الطرق عالميًا رغم زيادة عدد المركبات
غرائب

تراجع وفيات حوادث الطرق عالميًا رغم زيادة...

غرائب