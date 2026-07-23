المرور: انحراف مركبة وسقوطها في وادٍ بالطائف الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 2% دراسة تحذر.. ضجيج التكدث المروري قد يزيد خطر باركنسون الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط يقترب من فقدان السيطرة سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 1300 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة مجلس وزراء الداخلية العرب يدين اعتداءات إيران المتكررة في المنطقة ضبط 5 مواطنين لترويجهم الحشيش والشبو وأقراص مخدرة في الرياض مجلس الشيوخ الأمريكي يمنح ترامب ضوءا أخضر في حرب إيران الكويت تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاعتداء جديد بطائرات مسيّرة
انخفضت أسعار الذهب اليوم بأكثر من اثنين بالمئة متراجعة عن أعلى مستوى لها في أسبوعين.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 4041.59 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه إلى 4165.87 دولارًا في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ السابع من يوليو الجاري.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 2.6% إلى 4043.50 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 4.3% إلى 57.15 دولارًا للأوقية ونزل البلاتين 3.1% إلى 1593.17 دولارًا وتراجع البلاديوم 2.8% إلى 1255 دولارًا.