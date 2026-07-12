تعيين مالديني مديرًا فنيًا للاتحاد الإيطالي

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قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تعيين لاعب ميلان والمنتخب الإيطالي السابق باولو مالديني مديرًا فنيًا للاتحاد، في إطار خطة لإعادة بناء الكرة الإيطالية بعد إخفاق المنتخب في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا.
وأوضح الاتحاد في بيان، أن رئيسه جوفاني مالاغو كلّف مالديني بتولي المنصب، فيما سينضم البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي السابق لناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان، مستشارًا للاتحاد.
وسيتولى مالديني، البالغ من العمر 58 عامًا، أيضًا رئاسة هيئة “كلوب إيطاليا” المشرفة على جميع المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية للرجال والسيدات، في منصب يمنحه صلاحيات واسعة للإشراف على القرارات الفنية وتطوير منظومة المنتخبات.