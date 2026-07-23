ضبط 5 مواطنين لترويجهم الحشيش والشبو وأقراص مخدرة في الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، القبض على خمسة مواطنين لتورطهم في ترويج مادتي الحشيش والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، إلى جانب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، مؤكدة إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، قبل إحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر حسابه في منصة إكس، أن الجهات الأمنية باشرت الإجراءات النظامية فور ضبط المتهمين، حيث جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى جهة الاختصاص.