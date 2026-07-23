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مجلس الشيوخ الأمريكي يمنح ترامب ضوءا أخضر في حرب إيران

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٢ مساءً
مجلس الشيوخ الأمريكي يمنح ترامب ضوءا أخضر في حرب إيران
المواطن - فريق التحرير

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عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، قرارا قدمه الديمقراطيون بهدف وقف الحرب على إيران إلى أن يصدر تفويض عن الكونجرس بتنفيذ الأعمال القتالية.

ويعكس هذا القرار القلق المتزايد في الكونجرس حتى بين أعضاء الحزب الجمهوري الموالين للرئيس دونالد ترامب بشأن هذه الحرب.

وفي التفاصيل، صوت مجلس الشيوخ بواقع 49 مقابل 47 صوتا على عدم المضي قدما في القرار المتعلق بصلاحيات الحرب.

وكان مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أيد اليوم تشريعا يوجه الرئيس دونالد ترامب بوقف أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران.

وجاءت نتيجة التصويت بواقع 214 صوتا مقابل 208 لصالح قرار صلاحيات الحرب بعد انضمام أربعة جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالحه.

ويوجه القرار، الذي قدمته النائبة الديمقراطية براميلا جايابال، ترامب إلى «وقف استخدام القوات المسلحة الأمريكية في الأعمال القتالية» ضد إيران ما لم يصرح الكونغرس بذلك.

 

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