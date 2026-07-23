Icon

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين اعتداءات إيران المتكررة في المنطقة Icon ضبط 5 مواطنين لترويجهم الحشيش والشبو وأقراص مخدرة في الرياض Icon مجلس الشيوخ الأمريكي يمنح ترامب ضوءا أخضر في حرب إيران Icon الكويت تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاعتداء جديد بطائرات مسيّرة Icon دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها Icon مقتل أحد القضاة وحارسه برصاص مسلحين في باكستان Icon “مؤسسي” يستضيف ورشة عمل متخصصة حول إدارة الحملات التوعوية الفعّالة Icon ألمانيا تعلن سحب سفينتين من البحر الأحمر وبريطانيا تندد بهجمات الحوثي Icon رويترز: إيران دعمت الحوثيين بقيادات من الحرس الثوري وعتاد عسكري Icon الكويت: هجمات إيرانية جديدة تستهدف منفذ العبدلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين اعتداءات إيران المتكررة في المنطقة

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٥ مساءً
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين اعتداءات إيران المتكررة في المنطقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها إيران وأذرعها في المنطقة من خلال محاولات استهداف السفن وتهديد أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية ومصادر الطاقة العالمية في مضيق هرمز والخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، والممارسات العدائية الممنهجة التي تستهدف الدول العربية في المنطقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وشددت الأمانة -في بيان اليوم- على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، ولمبادئ حسن الجوار، مؤكدة تضامنها الكامل مع الدول العربية في مواجهة تلك الأعمال العدائية، ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تقوم بها لمجابهة تلك التهديدات، وحماية مصالحها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد