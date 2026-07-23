مجلس وزراء الداخلية العرب يدين اعتداءات إيران المتكررة في المنطقة ضبط 5 مواطنين لترويجهم الحشيش والشبو وأقراص مخدرة في الرياض مجلس الشيوخ الأمريكي يمنح ترامب ضوءا أخضر في حرب إيران الكويت تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاعتداء جديد بطائرات مسيّرة دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها مقتل أحد القضاة وحارسه برصاص مسلحين في باكستان “مؤسسي” يستضيف ورشة عمل متخصصة حول إدارة الحملات التوعوية الفعّالة ألمانيا تعلن سحب سفينتين من البحر الأحمر وبريطانيا تندد بهجمات الحوثي رويترز: إيران دعمت الحوثيين بقيادات من الحرس الثوري وعتاد عسكري الكويت: هجمات إيرانية جديدة تستهدف منفذ العبدلي
أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها إيران وأذرعها في المنطقة من خلال محاولات استهداف السفن وتهديد أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية ومصادر الطاقة العالمية في مضيق هرمز والخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، والممارسات العدائية الممنهجة التي تستهدف الدول العربية في المنطقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وشددت الأمانة -في بيان اليوم- على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، ولمبادئ حسن الجوار، مؤكدة تضامنها الكامل مع الدول العربية في مواجهة تلك الأعمال العدائية، ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تقوم بها لمجابهة تلك التهديدات، وحماية مصالحها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.