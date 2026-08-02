دراسة تظهر تزايد القلق من استخدام الذكاء الاصطناعي “كفاءة” يطلق استبانة إلكترونية لقياس مستوى الوعي عن كفاءة الطاقة ميدان الهجن بنجران يُعلن نتائج سباق سنّ “اللقايا فما فوق” الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة أتربة مثارة على القطاع التهامي بمنطقة الباحة حرائق غابات تجتاح 250 ألف فدان في واشنطن وإجلاء السكان ولي العهد لـ الرئيس الأمريكي: يجب تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد في المنطقة مصرع 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة في الهند تعليم عسير يطلق اليوم النسخة الثانية من برنامج المستكشف الصغير أرباح “لوبريف” تقفز 199% إلى 195.8 مليون دولار بالربع الثاني
أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، استبانة إلكترونية لقياس مستوى الوعي المجتمعي بمفاهيم كفاءة الطاقة الرئيسة، بوصفها من الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة، وتقليل الهدر في الموارد، والحد من الآثار البيئية السلبية.
وتعد هذه الاستبانة إحدى الأدوات الأساسية التي يعتمدها المركز؛ لقياس مستوى وعي الجمهور العام بمفاهيم ومبادرات كفاءة الطاقة بناءً على إجابات الأفراد على المسح المنهجي لقياس الوعي.
ودعا مركز “كفاءة” الجميع إلى التفاعل مع الاستبانة والمشاركة فيها عبر الرابط: https://crm.seec.gov.sa/S/efj4agm.
يذكر أن الاستبانة تأتي امتدادًا لأعمال وجهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”: www.seec.gov.sa الهادفة إلى رفع كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات من خلال نهج متكامل يتضمن التهيئة التنظيمية والتشريعية، ورفع مستوى الوعي، وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات، وتشجيع الاستثمار في كفاءة الطاقة.