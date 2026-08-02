“كفاءة” يطلق استبانة إلكترونية لقياس مستوى الوعي عن كفاءة الطاقة

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، استبانة إلكترونية لقياس مستوى الوعي المجتمعي بمفاهيم كفاءة الطاقة الرئيسة، بوصفها من الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة، وتقليل الهدر في الموارد، والحد من الآثار البيئية السلبية.

وتعد هذه الاستبانة إحدى الأدوات الأساسية التي يعتمدها المركز؛ لقياس مستوى وعي الجمهور العام بمفاهيم ومبادرات كفاءة الطاقة بناءً على إجابات الأفراد على المسح المنهجي لقياس الوعي.

ودعا مركز “كفاءة” الجميع إلى التفاعل مع الاستبانة والمشاركة فيها عبر الرابط: https://crm.seec.gov.sa/S/efj4agm.

يذكر أن الاستبانة تأتي امتدادًا لأعمال وجهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”: www.seec.gov.sa الهادفة إلى رفع كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات من خلال نهج متكامل يتضمن التهيئة التنظيمية والتشريعية، ورفع مستوى الوعي، وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات، وتشجيع الاستثمار في كفاءة الطاقة.