خاص لـ”المواطن”.. موقف الاتحاد النهائي من العرض الصيني لضم المولد!

المواطن ـ محمد سلام



أكّدت مصادر صحيفة “المواطن” أن إدارة نادي الاتحاد رفضت -بشكلٍ قاطع- الدخول في أي مفاوضات مع نادي “داليان يافانغ” الصيني حول إمكانية الاستغناء عن نجم الفريق “فهد المولد”، سواء بالبيع أو بالإعارة، معلنةً تمسّكها النهائي باستمرار فهد خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن الإدارة الاتحادية ترى “فهد المولد” هو روح الفريق وأيقونته الذهبية، بالإضافة إلى مستواه الفنّي المميّز، وتأثيره الواضح في خط هجوم العميد، لذلك، فإنه من المستحيل مغادرته مهما كانت الإغراءات المالية، لا سيما أن الاتحاد ينافس في الموسم الحالي على بطولة الدوري، واستطاع الوصول إلى نهائي كأس ولي العهد.

وكانت مواقع صينية قد تحدّثت عن وجود اهتمام من نادي “داليان يافانغ” الصيني للحصول على خدمات لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد “فهد المولد”، وذلك على سبيل الإعارة، حيث ذكرت أن فهد ليس بغريبٍ على الصين، وأن اللاعب سبق وأن أحرز هدفًا في الصين خلال مباراتها أمام المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2013.

وأوضحت المواقع الصينية أن فهد هو لاعب صاحب كفاءة جيّدة، وأحرز في الموسم الحالي 11 هدفًا في 15 مباراة خاضها في الدوري السعودي، برفقة نادي الاتحاد، لافتةً إلى أن مدرّب داليان “لوبيز كارو” يعلم جيدًا قدرات فهد، حيث أنه أشرف على تدريبه عندما كان مدربًا للأخضر السعودي.