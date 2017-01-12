كواليس القبض على معنف ابنته الرضيعة في مكة

المواطن - أحمد المسعود

قبضت شرطة مكة المكرمة على معنف طفلته الرضيعة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه بالإشارة للمقاطع المتداولة في مواقع التوصل الاجتماعي بقيام شخص بممارسة العنف لطفلته الرضيعة وضربها ببشاعة بما يتنافى مع الفطرة السليمة وتعاليم الدين الحنيف، وبناءً عليه باشرت شرطة العاصمة المقدسة إجراءات البحث والتحري عنه.

وتابع أنه تم، مساء أمس الأربعاء، القبض عليه، واتضح أنه سعودي 29 سنة، كما تم العثور على الطفلة وهي بصحة جيدة، وتم تسليمها لدار الحماية الاجتماعية واستكمال إجراءات الضبط، وستباشر الجهات المختصة إجراءات القضية وفق الأنظمة”.