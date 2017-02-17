بالصور.. وليد اللميلم ابن العاشرة يدخل الموسوعة العربية للإنجازات

المواطن – ماجد الفريدي – القصيم

بثقةٍ في النفس ولغةٍ إنجليزية سليمة، برع وليد بن خالد اللميلم -صاحب الـ “10” أعوام- في إيصال صورة بلدته “عيون الجواء” بالقصيم إلى زوارها القادمين من شتى أنحاء العالم، فالسياح الأجانب الذين التقوا به لم يبهرهم ما يشاهدونه من آثار سعودية بقدر ما أبهرتهم براعة هذا الطفل وهو يترجم لهم معلومات عن محافظة عيون الجواء، لينال كذلك إعجاب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان.

وتفصيلًا، حصل وليد اللميلم على رخصة لممارسة الإرشاد السياحي بعد أن كان أحد أعضاء “مشروع سياحة وضيافة”، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يطرح معلومات حول البلدة التراثية بعيون الجواء باللغة الإنجليزية لوفدٍ ألماني، حيث تعلّم في أستراليا مع والده المبتعث هناك، ليعود مجددًا إلى بلدته، وينضم لعضوية “مشروع سياحة وضيافة” الذي تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية، فبدأ في ممارسة العمل أمام الزوار والضيوف.

وكان الطفل “وليد” قد ظهر في فيديو وجد رواجًا غير مسبوق في ساحات مواقع التواصل وهو يترجم لزوار ألمان تجوّلوا في محافظته، مما دفع بالأمير سلطان بن سلمان، رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، إلى الاتصال به وتقديم الشكر له، وتسليمه شهادة وعضوية في الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين كأصغر مرشد سياحي خلال اللقاء السنوي للهيئة الذي نُظم في قصر الثقافة بالرياض مؤخرًا.

وتم تسجيل “وليد” -قبل أيام- كأصغر مرشد سياحي في العالم العربي، وذلك في الموسوعة العربية للإنجازات والأرقام القياسية.