الحصيني يتوقع ارتفاع الحرارة بدءاً من اليوم بهذه المناطق

المواطن - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل طفيف على عدد من مناطق المملكة بدءاً من اليوم الثلاثاء، مع توقعات بحالة ممطرة غداً الأربعاء.

انخفاض درجات الحرارة

وأوضح الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، أن انخفاض الحرارة سيتراوح بين 3 إلى 5 درجات مئوية، مع بقاء الأجواء باردة في الليل وساعات الصباح الأولى، وذلك على مناطق الرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان والشرقية.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني أن ارتفاع درجات الحرارة سيحدث نتيجة تزحزح الكتلة التي أصلها قطبي والتي كنا نعيش فيها منذ يوم السبت الماضي وحتى يوم أمس (الاثنين)، مبيناً أن تحرك المنخفض يتوقع أن يتسبب في تقلبات جوية على المملكة.

بداية حالة مطرية

وبيّن أن التقلبات الجوية ستكون عبارة عن ارتفاع ثم انخفاض في درجات الحرارة، ثم نشاط في الرياح السطحية قبل أن تنشأ السحب على ارتفاعات مختلفة، ما يرجح أن تبدأ حالة ممطرة بدءاً من يوم الغد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، نجران و المدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وتكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء غرب ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







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