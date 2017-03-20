مغردون بعد تصريح المانع المستفز : فضَح نفسه .. 100 ألف طالب وطالبة لا تهمك سلامتهم ؟

المواطن - خالد عكاش

استفز الدكتور عبدالله المانع مدير تعليم الرياض عددًا من مغردي “تويتر” وذلك بعد تصريحه لقناة “الإخبارية” والذي ذكر فيه أنه لن يعلق الدراسة من أجل 10% من الطلاب الذين يعانون مشاكل تنفسية من بين مليون طالب وطالب، مما يعني أن هناك 100 ألف طالب وطالبة يعانون من مشاكل بالتنفس .

وشنّ المغردون هجومًا قويًا على الدكتور مطالبين بمحاسبته بعد تصريحه الأخير الذي يظهر عدم المبالاة بصحة الطلاب وسلامتهم، خصوصاً أن تصريحه حمل تخبطًا كبيرًا، فضلاً عن أن العديد من المدارس لم تكن مهيأة لاستقبال الطلاب والطالبات .

فقد أكد الإعلامي سامي اليوسف أن المانع لا يستحق البقاء في منصبه لأن لديه خللاً في تقييم الأمور، فيما رأى الإعلامي نايف العبدالله أن تصريحه مستفز جدًا، متسائلاً في الوقت نفسه قائلا ً”بالله هذا كلام مدير تعليم ” .

المُغرد الشهير بن عويد تساءل قائلاً :”هل قياس تعليق الدراسة يكون حسب سلامة الطلاب أو سلامة السيارات” .

أمّا المُغرد موجز الأخبار فقد رأى أن مدير تعليم الرياض فضح نفسه بعد تصريحه .