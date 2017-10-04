وفاة وعدة إصابات في تصادم وانيت مع حافلة طالبات في الليث

المواطن - ماجد الزبيدي

تعرَّض باص يقل 35 من طالبة لحادث مروري، صباح اليوم الأربعاء، شرق مركز الشاقة نتج عنه حالة وفاة واحدة وعدد من الإصابات.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف، لـ “المواطن” أنّ غرفة العمليات تلقت عند الساعة ٦:٥٤ص بلاغاً عن وجود حادث تصادم بين باص يقل عدداً من الطالبات ومركبة، من نوع وانيت؛ مما خلف وراءه عدداً من الإصابات والوفيات وذلك على طريق أضم شرق مركز الشاقة.

وأضاف على الفور تم توجيه الفرق الإسعافية للموقع وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح أنّ جميع الحالات نُقلت عن طريق المواطنين فيما تبقى هناك خمس حالات بالموقع.

وبيَّن الثبيتي أنّ الحالات المتبقية بالموقع تم التعامل معها وتقديم الخدمة الإسعافية لها على وجه السرعة.

وأشار إلى أنّ إحدى الإصابات خطرة وثلاث متوسطة فيما انتقلت حالة إلى رحمة الله، وتم نقل باقي المصابين إلى مستشفى الليث العام.







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