الشريان يفتح تحقيقًا عاجلاً في صور ومقاطع متداولة لإحدى موظّفات هيئة الإذاعة والتلفزيون

المواطن ـ الرياض:

قرر الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، فتح تحقيق حول الصور والمقاطع التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، عن إحدى الموظفات، بغية التأكد من مصدرها ومدى صحتها.

وأكّد الشريان أنَّ “هيئة الإذاعة والتلفزيون تهتم بجميع ملاحظات الجمهور وتأخذها بكل جدية، وتحرص على الاستفادة منها في تطوير العمل والنهوض بالأداء الإعلامي”.

وشدد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، على أنَّ “الهيئة تمثل رؤية المجتمع السعودي في القيم والتقاليد وتلتزم بها، وتعمل على تطبيق المعايير المهنية على جميع الكوادر في الهيئة للالتزام بكود العمل في التعامل وعند الظهور الإعلامي بما يتفق مع الاعتبارات الاجتماعية والثقافية للمجتمع السعودي”.

وأضاف الشريان أنَّ “العمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون عمل مؤسسي لا يقرره أفراد، بل يخضع للدراسة والتمحيص من اللجان المختصة، التي يمثلها أعضاء من كافة قطاعات الهيئة”.

وفي ختام تصريحه، شدّد الشريان على أنَّ “التلفزيون السعودي كان وسيبقى حارساً لقيم المجتمع الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة، ويدرك القائمون عليه أن نجاح التلفزيون مرهون بالالتزام بالقيم الأخلاقية التي تتمثلها المملكة وتعتز بها على مر التاريخ”.







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