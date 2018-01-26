داو جونز الأميركي على الخطى الأوروبية يرتفع مدعومًا بنتائج الشركات

المواطن ـ وكالات:

ارتفعت الأسهم الأميركية في التعاملات، بعد بعض التذبذب في بداية التعاملات، ليصل مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى قياسي جديد.

وارتفع المؤشر بمقدار 175.93 نقطة أي بنسبة 0.7% إلى 26428.05 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بمقدار 28.15 نقطة بنسبة 0.4% إلى 7443.21 نقطة، وارتفع مؤشر إس أند بي 500، بمقدار 7.28 نقطة بنسبة 0.3% إلى 2844.83 نقطة.

وجاء ارتفاع الأسهم الأميركية بفضل النتائج القوية لأغلب الشركات الأميركية الكبرى؛ إذ أوضح معهد كونفرانس بورد الاقتصادي الأميركي المستقل، أن المؤشر الرئيسي لأداء النشاط الاقتصاد الأميركي خلال الشهر الماضي، ارتفع 0.6% بعد ارتفاع 0.5% خلال نوفمبر الماضي، وفقًا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر 0.5%، مقابل ارتفاع 0.4% في نوفمبر الماضي وفقًا للبيانات الأولية.