من 5 دولارات إلى 60 مليونًا .. حلم الثروة يتحقق بـ31 ضربة حظ

المواطن - متابعة

عادة ما يقطن المليونيرات المدن الكبرى، حيث فرص العمل والاستثمار تكون عند أعلى مستوياتها، لكن في كندا فإن الأمر مختلف حيث يقطن 31 مليونيرًا في قرية واحدة.

الطريف في الأمر أن الـ31 مليونيرًا هم في الأصل عمال بسطاء حصلوا على ثروتهم بالصدفة البحتة بعدما شارك كل واحد منهم في سحب ورقة يانصيب مقابل 5 دولارات فقط.

وحصل كل عامل على 60 مليون دولار؛ الأمر الذي دفع بعضهم إلى التقاعد عن العمل.

وقرر بعض العمال تسديد القروض المستحقة عليهم، بينما قرر آخرون شراء سيارات جديدة، في حين قالت مجموعة أخرى إنها ترغب بإيداع المبلغ في صناديق الاستثمار.







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