السراج يسند لنفسه حقيبة الدفاع لمواجهة أحداث العنف في ليبيا

السراج يسند لنفسه حقيبة الدفاع لمواجهة أحداث العنف في ليبيا

2018/09/06
الساعة 5:40 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أسند رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج لنفسه حقيبة الدفاع وذلك بعد شهر من إعفاء الوزير السابق وبالتزامن مع أحداث العنف الأخيرة في العاصمة طرابلس.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الخميس، أن رئيس المجلس، سيتولى منصب وزير الدفاع المفوض.

وقال بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إنه بعد الاطلاع على الدستور والاتفاق السياسي الموقع في 2015، “يتولى السيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مهام وصلاحيات وزير الدفاع المفوض”.


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