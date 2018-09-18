الوحداويون يكشفون الراعي الماسي

الوحداويون يكشفون الراعي الماسي

2018/09/18
الساعة 9:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة عن تعاقده مع شركة عبدالصمد القرشي على عقد الرعاية الماسي الخاص بالفريق الأول لكرة القدم.

ومن المنتظر أن ترعى شركة عبدالصمد القرشي قميص الفريق الأول لنادي الوحدة خلال مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجاري.

سيواجه الوحدة، نادي الرائد في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت المقبل.

ومن المقرر فتح المدرجات بالمجان للجماهير في مباراة الوحدة والرائد بمناسبة الاحتفال بمرور 88 عامًا على تأسيس المملكة.

وكان الوحدة سقط في فخ التعادل السلبي أمام نادي الفتح في الجولة الثانية من دوري المحترفين يوم الخميس الماضي.


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