شاهد.. الشريان يكشف عن برنامج التاسعة وموعد أولى حلقاته

شاهد.. الشريان يكشف عن برنامج التاسعة وموعد أولى حلقاته

2018/09/19
الساعة 2:59 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية داود الشريان عن برنامج جديد سيتم تقديمه على التلفزيون السعودي.

وقال الشريان في مؤتمر صحفي إنه اعتبارا من يوم السبت القادم سيكون المشاهد السعودي على موعد مع برنامج التاسعة لافتًا إلى أن مقدميه سيكونون من أبرز نجوم يوتيوب.

 


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