أمير مكة بالنيابة يواسي ذوي الشهيد الكناني

المواطن - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد هاني محمد الكناني الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وأعرب الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ووصل جثمان الشهيد إلى محافظة جدة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، يتقدمهم صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة, الذين أدّوا الصلاة على الشهيد وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.