نشرة “المواطن”.. إليك أهم 5 أخبار يوم الثلاثاء

المواطن - الرياض

تفاوتت اهتمامات قراء “المواطن“، الثلاثاء، ما بين الأخبار المحلية والعالمية، وفيما يلي نشرة “المواطن” والتي تسلط خلالها الضوء على أبرز الأخبار التي وقعت اليوم ونالت النصيب الأكبر من المتابعة والتفاعل.

السعودية للكهرباء تطلق برنامج بناء .. هذه أهدافه وما يهم المواطن

انطلاقًا من اهتمام السعودية للكهرباء بتعظيم المحتوى المحلي وتحفيز الشركات الوطنية في مجال الكهرباء للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، أطلقت الشركة اليوم برنامج بناء لبناء وتوظيف القدرات الوطنية.

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من هو نبيل الخطيب خليفة تركي الدخيل في قناة العربية ؟

شهدت قناة العربية تغييرات هيكلية في قياداتها العليا تضمنت تعيين الدكتور نبيل الخطيب مديرًا لقناتي العربي والحدث خلفًا للإعلامي السعودي البارز تركي الدخيل الذي شغل المنصب لعدة سنوات.

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صور وفيديو.. رأس السنة في دبي تخطف أنظار العالم

استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة العام الجديد 2019 باحتفالات مميزة، شملت العديد من المواقع في الدولة، حيث بينت صور ومقاطع فيديو هذه الاحتفالات.

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جريمة تهز مصر .. طبيب ينحر زوجته وأولاده الثلاثة ويبلغ الشرطة

استيقظت محافظة كفر الشيخ– في دلتا مصر– على جريمة بشعة بعد العثور على جثة طبيبة وأطفالها الثلاثة مذبوحين داخل منزلهم.

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قرار مهم من الأردن بشأن أسعار الوقود والكهرباء

قررت الحكومة الأردنية، تخفيض أسعار المحروقات النفطية بنسب متفاوتة، ابتداء من الثلاثاء المقبل.

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