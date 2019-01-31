شاهد بالصور.. مواطنون يرسلون مشاعر مُسلّحة على متن مدرّعة إلى الحد الجنوبي

المواطن - الرياض

عبّر مواطنون ومقيمون بمشاعر جيّاشة نثروها على متن “مدرعة” عسكرية تعود لوزارة الحرس الوطني في أثناء المشاركة بالمهرجان السعودي للجواد العربي “عبيّة” ، حيث تستعد الآلية للمغادرة إلى الحد الجنوبي مُحمّلة بدعوات النصر.

وتوسطت المدرعة ساحة المهرجان شمال الرياض ، وحلّق حولها الزوار وانطلقوا في رسائلهم العفوية ودعواتهم الصادقة بالنصر لجنود الوطن المرابطين على “خده” الجنوبي.

وتنوعت “المشاعر المسلّحة” بالكلمات والجُمل والأبيات الشعرية لكنها نبعت من قلوب اتحدت على حب الوطن وقيادته.

ولا أجمل من تلك اللحظات التي تختلج صدور المرابطين وهم يقرؤون رسائل الدفء القادمة على متن “المدرعة” ؛ سوى مشاعر الحب والولاء والتعابير الصادقة من المواطنين وهم يجتمعون على “قلب رجل واحد” وفاءً لهذا الوطن الكبير.