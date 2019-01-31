فيديو.. موجز لأهم الأخبار من “المواطن”

المواطن - الرياض

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وشهدت الساحتان السعودية والعالمية، خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة على النحو التالي:

-المملكة لا تنتقم من أبنائها وتشهد موقفًا لأول مرة عالميًا

-بقيادة محمد بن سلمان .. المملكة تنهي مخاوف المستثمرين وترحب بأموالهم في البلاد

-القصبي: رؤية السعودية والإمارات تهدف إلى النمو المستدام والاقتصاد المتنوع

-النصر: نيوم أكبر مشروع عالمي لا يستخدم إلا الطاقة الشمسية ونعتمد على العقول لصناعة المستقبل

-“المواطن” توثق بالصور.. تعزيز قنوات الشراكة وتحقيق النمو المستدام بين المملكة والإمارات

-ضبط 921 مخالفاً دخلوا منطقة الحدود البرية المحظورة‎

-14 فندقًا بها 42000 غرفة ومطار جديد في مشروع البحر الأحمر

-رسمياً.. إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري

-#الاتحاد يوقع عقودا احترافية مع 3 لاعبين