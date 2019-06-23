‏شراكة ثلاثية خيرية لتأسيس برنامج في الصحة النفسية للأطفال

المواطن - الرياض

‪تم تأسيس شراكة ثلاثية لتأسيس برنامج في الصحة النفسية للأطفال، يتم بمقتضاها تدريب 40 من العاملين في المجال.

وعقدت مؤسسة سليمان صالح العليان ومؤسسة المهيدب لخدمة المجتمع تضامناً لتعزيز العمل المشترك.

ووقعت المؤسستان مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل بالرياض لإنشاء برنامج الدبلوم العالي في الصحة النفسية للطفل.

ويتضمن الاتفاق تدريب 40 من العاملين في مجال الصحة النفسية، إلى جانب تأهيل أعضاء هيئة تدريس سعوديين لتولي البرنامج بعد ثلاث سنوات من انطلاقته‪.

ووقع المذكرة من “العليان” عضو مجلس الإدارة لين محمد فليفل، ومن “المهيدب” المدير التنفيذي سارة عصام المهيدب، ومن جامعة الفيصل نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية د. خالد القطّان، بحضور مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع‪.

وستكون ” الفيصل” حاضنة للبرنامج المقترح بإشراف الدكتورة لميس سليمان السليم، الأستاذ المساعد في علم النفس السريري للأطفال واليافعين.

ومن المتوقع أن تفتح مذكرة التفاهم الثلاثية آفاقاً مستقبلية من المشاريع والمبادرات المبتكرة في مختلف المجالات التي تخدم الأوساط العلمية في المملكة.