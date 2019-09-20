الأهلي بطلًا لـ السوبر المصري بثلاثية في الزمالك

المواطن - محمد سمعه

تُوج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري، وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت اليوم على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

بدأ الشوط الأول بضغط هجومي مميز من قبل المارد الأحمر، والذي سيطر بشكل كامل على مجريات الشوط الأول، حيث تمكن الأهلي من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جونيور أجايي في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، سجل اللاعب حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي، مستغلًّا خطأ قاتلًا من الظهير الأيسر محمد عبدالشافي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك، بتقدم المارد الأحمر بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني تمكن الأهلي من إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب جونيور أجايي في الدقيقة التاسعة والأربعين من عمر المباراة.

وأصبحت النتيجة تُشير إلى تقدم الأهلي بثلاثية دون رد، ولكن تراجع أداء المارد الأحمر بعد خروج كل من ياسر إبراهيم ومحمود متولي مدافعي الأهلي بسبب الإصابة، حيث سجل الزمالك هدفيه عبر مدافعه محمود علاء من ركلتي جزاء في الدقيقتين الـ64 والـ77.

انتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدفين، ليحصد المارد الأحمر لقب السوبر المصري للمرة الحادية عشرة في تاريخه.