خبر سار لمحبي مسلسل Game Of Thrones

خبر سار لمحبي مسلسل Game Of Thrones

2019/10/30
الساعة 2:15 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
طباعة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

أعلنت شبكة HBO خبرًا سارًا لمحبي أحد أكثر المسلسلات شعبية في تاريخ التليفزيون “صراع العروش Game of Thrones”.

ووفقًا لـ”هوليوود ريبورتر”، المسلسل سيخصص عن منزل التنانين، وسيكون عنوانه House of the Dragon، وتدور أحداثه قبل 300 عام من أحداث “صراع العروش”، ويتحدث عن أسرة تارغيريان.

المسلسل سيؤخذ من رواية “جورج آر آر مارتن”، Fire & Blood، وسيشارك في كتابته “ريان كوندال”، ويشارك أيضًا 3 من منتجي “صراع العروش” في المسلسل الجديد.

ويتطلع المتابعون إلى استكشاف أصول بيت تارغارين والأيام السابقة من ويستوس، ويأتي ذلك بعد الإعلان الرسمي عن وقف تصوير مسلسل “ناعومي واتس”، الذي كانت ستدور أحداثه قبل 1000 عام من أحداث “صراع العروش”.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • تعرّف على أحداث الحلقة الرابعة من Game Of Thrones
    •
  • صوفي تيرنر في آخر إطلالة قبل زواجها
    •
  • صور.. زفاف المطرب جو جوناس على صوفي تيرنر بطلة game of thrones
    •
  • سر اختلاف ملامح ملك الليل في Game of Thrones
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :