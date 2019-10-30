خبر سار لمحبي مسلسل Game Of Thrones

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت شبكة HBO خبرًا سارًا لمحبي أحد أكثر المسلسلات شعبية في تاريخ التليفزيون “صراع العروش Game of Thrones”.

ووفقًا لـ”هوليوود ريبورتر”، المسلسل سيخصص عن منزل التنانين، وسيكون عنوانه House of the Dragon، وتدور أحداثه قبل 300 عام من أحداث “صراع العروش”، ويتحدث عن أسرة تارغيريان.

المسلسل سيؤخذ من رواية “جورج آر آر مارتن”، Fire & Blood، وسيشارك في كتابته “ريان كوندال”، ويشارك أيضًا 3 من منتجي “صراع العروش” في المسلسل الجديد.

ويتطلع المتابعون إلى استكشاف أصول بيت تارغارين والأيام السابقة من ويستوس، ويأتي ذلك بعد الإعلان الرسمي عن وقف تصوير مسلسل “ناعومي واتس”، الذي كانت ستدور أحداثه قبل 1000 عام من أحداث “صراع العروش”.