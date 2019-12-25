سحب قرعة بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة غدًا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن سحب قرعة دور الـ32 من بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة، يوم غد الخميس، بمقر الاتحاد في الرياض.

وضمن 28 فريقًا التواجد في بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة، فيما تتبقى 4 أماكن أخرى، في انتظار نتائج مباريات الملحق، بين التسامح والبجادية، طويق والصقر، جبة وكميت، وفريق الفاو والسلمية.

وتتواجد في القرعة أندية: الغوطة، اللواء، التهامي، الأمجاد، المصيف، بيشة، الفرسان، المحمل، حبونا، سدوس، المزاحمية، الذهب، المجد، منيف، الباحة، النعيرية، والقرية العليا.

كما تتواجد في قرعة بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة كل من؛ النور، الزلفي، الترجي، الخويلدية، القلعة، التضامن، الوطني، الحوراء، النجمة، العمران وأشيقر، بالإضافة إلى الرباعي المتأهل من الملحق.

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