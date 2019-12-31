2217 شخصًا استفادوا من خيرات مهرجان الإبل

المواطن - الرياض

أعلنت جمعية خيرات لحفظ النعمة، عن استفادة 2217 شخصًا من برنامجها الخاص بجمع فائض الطعام في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأوضحت خيرات في إحصائياتها ليوم أمس الاثنين 30 ديسمبر الحالي، أن عدد الوجبات التي قدمت بلغ 8866 وجبة، مشيرة إلى أن عدد الذبائح بلغ 182، إلى جانب 49 من القعدان، وتم تغطية 71 مناسبة، فيما بلغت كمية اللحم الصالح 2411 كيلو مقابل 832 غير صالحة، إضافة إلى 196 كيلو من الأرز صالحة للاستخدام مقابل 3623 غير صالحة.

يذكر أن خيرات لحفظ النعمة هي جمعية خيرية تعمل تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعي.

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