ليدي غاغا تكشف عن تعرضها للاغتصاب

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

انطلق برنامج أوبرا وينفري الجديد: 2020 Vision: Your Life In Focus Tour، من فلوريدا، وكانت ضيفتها الأولى المغنية الأمريكية ليدي غاغا، التي أثار حديثها دموع أشهر مذيعة أمريكية والمشاهدين البالغ عددهم 15 ألف شخص.

تحدثت غاغا، 33 عامًا، في حوار صادق عن إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة، إثر تعرضها للاغتصاب في سن الـ 19 عامًا.

كشفت غاغا، التي تعاني من الألم العضلي التليفي المُسمى فيبروميالغيا، أنها أثناء المحادثة التي استمرت ساعة كانت تعاني من ألم شديد في جميع جسدها، متابعة: من المثير للاهتمام حول هذا الأمر هو أنني وجدت من خلال أبحاث الطب النفسي العصبي، وعلاقتي مع أطبائي، أن الـ فيبروميالغيا، يمكن علاجها من خلال علاج الصحة العقلية، والتي يجب أن يُنظر إليها باعتبارها حالة طبية لا ينبغي تجاهلها.

وعن مرورها بتجربة الاعتداء الجنسي في سن المراهقة قالت: لقد تعرضت للاغتصاب مرارًا وتكرارًا عندما كان عمري 19 عامًا، كما أنني أصبت بـ اضطراب ما بعد الصدمة كنتيجة للاغتصاب وعدم معالجة هذه الصدمة أيضًا، ثم أصبحت فجأة نجمة وكنت أسافر حول العالم متجهة من غرفة في فندق إلى مرآب لسيارات ليموزين، ولم أتعامل مع تجربتي القاسية كما يجب، ثم فجأة بدأت أشعر بألم شديد لا يصدق في جميع أنحاء جسمي بالكامل والذي يحاكي شعوري سابقًا عندما كنت أتعرض للاغتصاب.

وقالت وينفري عن المقابلة: كانت مذهلة وصادقة وحقيقية للغاية، وبينما كانت تتحدث لم تتمالك واحدة منا نفسها عن البكاء، متابعة أنها أرادت أن تكون داعمة لها أثناء حديثها.

ويدور هدف برنامج أوبرا وينفري عن استضافة أذكى العلماء والأطباء النفسيين وعلماء الرياضيات وجراحي الدماغ وأساتذة الجامعات لمواجهة العديد من المشكلات وعلى رأسها الصحة العقلية.

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