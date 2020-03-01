سقطة مؤلمة لأوبرا وينفري أثناء خطابها عن التوازن

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو السقطة المؤلمة للنجمة التلفزيونية أوبرا وينفري، 66 عامًا، أمام حشد من المعجبين، أثناء حديثها عن التوازن في الحياة.

كانت أوبرا وينفري تلقي خطابها يوم السبت خلال جولة رؤية أوبرا 2020 في كاليفورنيا، وكانت بدأت جملة: (هذا هو تعريفي للعيش بحالة جيدة وبعافية وهو أن تكون كل الأشياء في حالة توازن وليس من الضروري أن يعني التوازن أن تكون كل الأشياء متساوية) وما أن أنهت جملتها حتى تعثرت واختل توازنها.

وبعد أن استعادت أوبرا وينفري رباطة جأشها، ألقت باللوم على كعب الحذاء، ثم خلعته تمامًا، وألقت جزءًا كبيرًا من خطابها وهي حافية القدمين، قبل أن ترتدي آخر أكثر مناسبة.

وقال موقع نيويورك تايمز: بدأت الجولة في لوس أنجلوس بداية هشة وتعثرت الإعلامية البالغة من العمر 66 عامًا، عل المسرح يوم السبت خلال فاعليتها رؤية أوبرا 2020: حياتك تحت المجهر والمفارقة أنها كانت تتحدث عن التوازن.

وتستضيف أوبرا وينفري في جولتها ألمع النجوم مثل ليدي غاغا وجينيفر لوبيز ودواين جونسون ذا روك.

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