فيديو.. عجلة التبادل الحراري تمنع انتشار الفيروسات بالحرم المكي

فيديو.. عجلة التبادل الحراري تمنع انتشار الفيروسات بالحرم المكي

2020/03/01
الساعة 12:07 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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عجلة التبادل الحراري
المواطن - الرياض

نشرت قناة العربية تقريرًا مصورًا عن تقنية عجلة التبادل الحراري المستخدمة في الحرم المكي، والتي تحميه من انتشار الفيروسات بين المعتمرين.

ولفتت “العربية” إلى أن تقنية عجلة التبادل الحراري هي تقنية متطورة جدًّا في نظام التكييف تمكنه من منع انتشار الفيروسات داخل الحرم بل وطردها، حيث تقوم المبردات بضخ المياه الباردة إلى المحطة المركزية في الحرم، لتقوم مراوح الدفع بضخ الهواء البارد إلى داخل الحرم وطرد الهواء الموجود في الداخل إلى الخارج.

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