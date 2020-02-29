فيديو.. عجلة التبادل الحراري تمنع انتشار الفيروسات بالحرم المكي

المواطن - الرياض

نشرت قناة العربية تقريرًا مصورًا عن تقنية عجلة التبادل الحراري المستخدمة في الحرم المكي، والتي تحميه من انتشار الفيروسات بين المعتمرين.

ماهي تقنية "عجلة التبادل الحراري" المستخدمة في الحرم المكي لحمايته من انتشار الفيروسات؟

عبر: @khamisalzahrane pic.twitter.com/ITT2IYrMj7 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 29, 2020

ولفتت “العربية” إلى أن تقنية عجلة التبادل الحراري هي تقنية متطورة جدًّا في نظام التكييف تمكنه من منع انتشار الفيروسات داخل الحرم بل وطردها، حيث تقوم المبردات بضخ المياه الباردة إلى المحطة المركزية في الحرم، لتقوم مراوح الدفع بضخ الهواء البارد إلى داخل الحرم وطرد الهواء الموجود في الداخل إلى الخارج.

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