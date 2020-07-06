الفيصلي يكشف حقيقة التفاوض مع بلوم

المواطن - مروة نبيل

كشف الرئيس التنفيذي لنادي الفيصلي مساعد المويس حقيقة التفاوض مع الألماني داني بلوم نجم نادي نورنبيرج المنافس في دوري الدرجة الثانية.

الفيصلي ينفي التفاوض

ونفى المويس فتح خط مفاوضات مع بلوم لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”: “غير صحيح دخول الفيصلي في مفاوضات مع بلوم”.

وكانت تقارير ألمانية، قد أكدت أن إدارة الفيصلي دخلت في منافسة مع شباب الأهلي الإماراتي، وأولسان الكوري من أجل شراء المدة المتبقية في عقد بلوم مع نورنبيرج الذي سينتهي في يونيو 2021.

وظهر داني بلوم صاحب الـ29 عامًا، بمستوى مميز مع نورنبيرج قبل توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث شارك معه في 25 مباراة، وأحرز 9 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

تعاقدات الفيصلي

وبدأت إدارة الفيصلي في تدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الجديد، حيث تعاقدت مع شايع شراحيلي لمدة موسمين، بعد انتهاء فترة إيقافه لمدة عام من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات التي أوقفته في مارس 2019، لتعاطيه مادة محظورة.

كما وقعت إدارة الفيصلي رسميًا مع حامد فلاته صاحب الـ28 عامًا، لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).