النصر يبدأ معسكره الداخلي على فترتين

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكره الإعدادي، أمس الأحد، تمهيدًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

معسكر النصر:

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إقامة معسكر داخليّ في مقر نادي النصر لمدة 3 أيام، على أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم تدريباته على فترتين صباحية ومسائية.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريبات صباحية تركزت على الجانب اللياقي، حيث تواجد اللاعبين في صالة الحديد، وشهدت الحصة التدريبية المسائية أداء تدريبات لياقية وتمارين تكتيكية متنوعة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الرائد وديًّا، مساء غدٍ الثلاثاء ، ويطمح فيتوريا في لظهور اللاعبين بشكل مميز وتعويض الجماهير عن الخسارة بثلاثية ضد الفتح، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، وذلك من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات.



