النصر يوافق على استمرار لاعبه مع الشعلة

المواطن - مروة نبيل

أبدت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، موافقتها على استمرار اللاعب سالم علي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة حتى نهاية الموسم الحالي.

سالم علي مستمر مع الشعلة:

وقدم نادي الشعلة شكره لإدارة العالمي، وقال: “يتقدم رئيس نادي الشعلة الأستاذ فهد بن عبدالله الطفيل وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والشرف بالشكر والتقدير لإدارة النصر ممثلة في صفوان السويكت”.

وتابع البيان الذي نشره حساب نادي الشعلة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وذلك بعد موافقتهم على تمديد إعارة اللاعب سالم علي حتى نهاية الموسم الجاري، متمنين لهم دوام التوفيق”.

فيتوريا يُتابع اللاعب:

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيمن في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بلاعب جيد في الموسم الرياضي الجديد.

وطلب فيتوريا من إدارة نادي النصر بعد البحث عن ظهير أيمن بديل لنجم العالمي، سلطان الغنام خلال الفترة الحالية، وذلك بعد مشاهدته للاعب المعار سالم علي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



