تدريبات بدنية للاعبي الهلال

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته، صباح اليوم الأربعاء، بعد مباراتي الشعلة والرياض الوديتين بالأمس.

تدريبات الهلال

وقسم الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم إلى 3 مجموعات، وأدت كل مجموعة اختبارات طبية تحت إشراف شريك الرعاية الصحية مستشفى المملكة.

وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد الاختبارات الطبية تدريبات استرجاعية في صالة الإعداد البدني، لرفع معدلات اللياقة للاعبين.

ومن المقرر أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم غد الخميس، تدريباته الاعتيادية، استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 أغسطس المقبل.

وخاض الزعيم مباراتين وديتين ضد الشعلة والرياض على الملعب الرئيسي في مقر النادي بالأمس، حيث تعادل من الأول بنتيجة 2/2، وفاز على الثاني برباعية دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الأزرق لمواجهة النصر ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.



