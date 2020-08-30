الأهلي في خطر والفيصلي يتقدم وتراجع التعاون مستمر

المواطن - مروة نبيل

جاءت نتائج مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتشعل المنافسة على القمة والمراكز الأخيرة، حيث تعادل الأهلي مع الشباب، والاتحاد أمام الفتح، فيما استمر تراجع التعاون.

نتائج مباريات اليوم:

وانطلقت بالأمس الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي؛ تعادل الفتح والاتحاد بهدف لكل منهما، فوز الفيصلي على الوحدة بهدفين لهدف، خسارة التعاون ضد الاتفاق، وتعادل الأهلي والشباب بنتيجة 1/ 1.

وعلق حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على نتائج مباريات اليوم في الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان قائلًا: “انتصار لأصحاب الأرض، فوز للفريق الضيف، وتعادلين، وشباك نظيفة مرة واحدة”.

الفتح ضد الاتحاد:

ولعب الفتح ضد الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفتح إلى 30 نقطة في المركز الـ12.

الفيصلي ضد الوحدة:

وانتهت مباراة الفيصلي ضد الوحدة التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بفوز عنابي سدير بهدفين مقابل هدف، ليقترب من التواجد في المربع الذهبي قبل جولتين على نهاية المسابقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة الفيصلي ضد الوحدة، رفع عنابي سدير رصيده إلى 45 نقطة ليعزز تواجده في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد فرسان مكة عند 46 نقطة بالمركز الرابع.

التعاون ضد الاتفاق:

وأُقيمت مباراة التعاون ضد الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، وانتهت بتحقيق فارس الدهناء لفوز هام خارج أرضه بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُعد هزيمة اليوم هي السادسة على التوالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى 42 نقطة ليحتل المركز السابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي ضد الشباب:

وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الأهلي ضد الشباب التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأصبح تواجد الأهلي في المركز الثالث المؤهل إلى منافسات النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا في خطر، حيث تضاعفت مهمته في الجولتين المتبقيتين من أجل الحفاظ على مركزه.

وعقب مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الشباب إلى 40 نقطة في المركز الثامن.







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