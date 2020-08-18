الأهلي يُعاني قبل مواجهة الهلال

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الأهلي من غيابات عديدة قبل مباراته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ما يزيد من صعوبة المواجهة المرتقبة.

الأهلي يُعاني

ويفقد الجهاز الفني بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش أكثر من لاعب في مباراة الأهلي ضد الهلال المقبلة بسبب الإصابات المختلفة، بجانب احتمالية غياب حارس المرمى محمد العويس لغيابه عن المران مؤخرًا.

وتأكد غياب النجم نوح الموسى عن الأهلي خلال الفترة المقبلة، حيث أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها بالأمس عن حاجته لعلاج وراحة لمدة بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخضع البرازيلي جوزيف دي سوزا لعملية “الزائدة” قبل عدة أيام، وذلك بعد شعوره بآلام مفاجئة قبل تدريبات فريقه، كما أكدت تقارير صحافية أن حسين مقهوي يُعاني من تمزق في أربطة الركبة، ليغيب عن الراقي لنهاية الموسم.

وغاب المهاجم السوري عمر السومة عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية اليومين الماضيين، نظرًا لشعوره بآلام في الجهاز الهضمي، ويتوقع مشاركته في مران اليوم، وسط توقعات بصعوبة مشاركته ضد الهلال.

أزمة العويس

وغاب محمد العويس عن تدريبات الراقي لليوم الثاني على التوالي في إطار الاستعداد لمباراة الهلال ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستُقام الخميس المقبل.

وأكدت تقارير أن العويس حصل على إذن من رئيس النادي بالغياب عن التدريبات لتواجده في الرياض، فيما أبدى المدرب الصربي رفضه لمشاركة الحارس في مباراة الهلال المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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