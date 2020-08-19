تنبيه مهم لأصحاب عدادات المياه القديمة

المواطن - الرياض

دعت شركة المياه الوطنية أصحاب عدادات المياه القديمة إلى سرعة التواصل معها من أجل تركيب العدادات الذكية.

استبدال عدادات المياه القديمة

وقالت الشركة عبر تويتر : بعد أن وصلنا إلى أكثر من مليونَي عداد ذكي وبنسبة 98% من إجمالي العدادات في المملكة ندعو كافة العملاء ممن لديهم عدادات ميكانيكية قديمة لم نتمكن من الوصول إليها، سرعة الاتصال على الرقم الموحد 920001744 لرفع طلب استبدال عداد، والاستفادة من مزايا العدادات الذكية عند زيادة الاستهلاك.

طريقة عمل العدادات الذكية

وفي وقت سابق أوضحت شركة المياه الوطنية أن العدادات الذكية تعمل بطريقة إلكترونية ودقيقة لاحتساب القراءة، قبل أن تقوم بإرسال القراءات عن بعد دون أي تدخل بشري.

ولفتت الشركة إلى أنه يمكن تنفيذ خدمات المياه عن بعد من خلال الفرع الإلكتروني، وطلبت من المواطنين التسجيل به الآن حتى يتمكنوا من معرفة معدل الاستهلاك والاطلاع على الفواتير وغيرها من الخدمات، وذلك عن طريق هذا الرابط (هنا).





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