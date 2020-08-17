جستنيه يُفسر سبب إهانة نجمي الاتحاد لـ مبولحي !

المواطن - محمد سمعه

فسر الناقد الرياضي عدنان جستنيه من وجهة نظره سبب تعرض الحارس الجزائري رايس مبولحي حارس الاتفاق للإهانة من لاعبي الاتحاد، بعد مباراة الفريقين بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب جستنيه اليوم الاثنين عبر حسابه في “تويتر” : “لو تعرضت للشتيمة بما يمس أقرب الناس إلى قلبك، ألن تقوم بنفس ما قام به حارس الاتفاق؟ لكل فعل رد فعل فإن افترضنا مصداقية الحارس فلا بد من أنه كان البادئ بارتكاب خطأ ما، دفع لاعبي الاتحاد للرد بالمثل أو بأي شكل آخر، ثم السؤال هنا لماذا تأخرت ردة فعل حارس الاتفاق؟”.

تفاصيل أزمة مبولحي مع مهاجم الاتحاد

وكان رايس مبولحي كشف في تصريحات لـ برنامج “الدوري مع وليد” أن لاعبًا من العميد قام بسبّ والدته وأكد على أن رومارينيو هو من فعل هذا الأمر، مضيفًا أن الأمر لم يتقبله، كون والدته متوفية.

رومارينيو يسخر من مبولحي

وأكد مبولحي أنه ذهب لـ رومارينيو لمعرفة تفسير واضح حول سبب إهانته لوالدته، لكنه أضاف بأن لاعب العميد سخر منه هو وزميل آخر من النادي الاتحادي كان متواجدًا بجانبه وقتها.

والتقطت عدسات الكاميرا عقب نهاية مباراة الاتحاد والاتفاق، الحارس الجزائري مبولحي وهو في مناوشة عنيفة مع ثنائي الاتحاد، الأرجنتيني ليوناردو جيل والبرازيلي رومارينيو.





شارك الخبر